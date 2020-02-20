Жительница Великобритании решила родить ребенка для своей дочери

Медики диагностировали девушке тяжелую форму рака еще в ее детстве. В семь лет ей удалили яичники и фаллопиевые трубы. На здоровье сказался и курс лучевой терапии.

Спустя несколько лет британка вышла замуж и захотела ребенка. Однако родить сама не может и рассчитывает на суррогатное материнство. Мама девушки предложила супружеской паре свою помощь.

За свою жизнь женщина выносила уже четверых детей. Она убеждена, что пятая беременность не доставит ей проблем.