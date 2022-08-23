Жительница Урала заявила, что диспетчер отказался отправить скорую помощь больному ребенку

Женщина из Миасса пыталась вызвать скорую помощь чужому ребенку с аллергическим приступом. Однако диспетчер отказался отправлять к нему бригаду скорой помощи. Об этом местная жительница написала в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, она проходила мимо жилого дома и услышала крик мальчика о помощи.

«Ребенка всего трясло, у него были красные опухшие глаза, он чихал и кашлял. Он сказал, что ему тяжело дышать, что у него аллергия. Мне стало понятно, что у него приступ», — — вспомнила она.

Школьник объяснил, что его родители на работе, он не может до них дозвониться.

«В руках у него был телефон, и, как я поняла, он его уронил с перепугу, когда начался приступ удушья», — добавила местная жительница.

Женщина позвонила в скорую, но диспетчер ей сообщила, что официального согласия родителей медики не смогут помочь ребенку. К счастью, все обошлось. Маме ребенка позвонила соседка.

Как уточнили в комментарии изданию «Подъем» представители Минздрава Челябинской области, скорая помощь все же приехала. Однако в ведомстве не уточнили, сколько мальчик прождал врачей.