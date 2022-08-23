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    23 августа 2022, 15:12

    Жительница Урала заявила, что диспетчер отказался отправить скорую помощь больному ребенку

    Жительница Миасса рассказала, как диспечтер отказалась вызвать скорую для ребенка

    Наза Салех Захи

    Женщина из Миасса пыталась вызвать скорую помощь чужому ребенку с аллергическим приступом. Однако диспетчер отказался отправлять к нему бригаду скорой помощи. Об этом местная жительница написала в соцсети «ВКонтакте».

    Жительница Урала заявила, что диспетчер отказался отправить скорую помощь больному ребенку

    По ее словам, она проходила мимо жилого дома и услышала крик мальчика о помощи.

    «Ребенка всего трясло, у него были красные опухшие глаза, он чихал и кашлял. Он сказал, что ему тяжело дышать, что у него аллергия. Мне стало понятно, что у него приступ», — — вспомнила она.

    Школьник объяснил, что его родители на работе, он не может до них дозвониться.

    «В руках у него был телефон, и, как я поняла, он его уронил с перепугу, когда начался приступ удушья», — добавила местная жительница.

    Женщина позвонила в скорую, но диспетчер ей сообщила, что официального согласия родителей медики не смогут помочь ребенку. К счастью, все обошлось. Маме ребенка позвонила соседка.

    Как уточнили в комментарии изданию «Подъем» представители Минздрава Челябинской области, скорая помощь все же приехала. Однако в ведомстве не уточнили, сколько мальчик прождал врачей.