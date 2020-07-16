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    16 июля 2020, 00:57

    Жительница Уфы вышла на карниз 18-го этажа, чтобы помыть окно. Видео

    Кирилл Фролов

    Жители Уфы стали свидетелями необычной любви к чистоте. Женщина вышла на карниз высотки, чтобы как следует помыть панорамное окно. Несколько раз у нее их рук улетела тряпка, но хозяйка бесстрашно ее поднимала.
    Жительница Уфы вышла на карниз 18-го этажа, чтобы помыть окно. Видео

    На экстремальную уборку обратили внимание жители дома напротив.

    «Я выглянула перекурить, смотрю — в соседнем доме женщина стоит. А это 18-й этаж! Она просто держится за край рамы и спокойно протирает окно. Без страховки, без чего-либо еще», — рассказала Bash.News уфимка Алина.

    Другая соседка сняла происходящее на видео. Квартира с грязным окном, как сообщили в паблике «Инцидент Уфа и РБ» во «ВКонтакте», находится в жилом комплексе «Планета». На кадрах видно, что женщина стоит на узком карнизе. Держась одной рукой за раму, другой она протирает окно на балконе. В какой-то момент у нее из рук падает тряпка, бесстрашная любительница чистоты спокойно ее поднимает и продолжает работу.

    После мытья окна женщина вытерла его насухо газетой и перелезла обратно в лоджию.