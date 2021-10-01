Жительница Уфы вернулась домой после 30 лет рабства в Туркмении

Гульбина Гильванова возвратилась в Уфу после того, как 30 лет провела в рабстве в Туркмении. Туда она отправилась, чтобы познакомится с семьей жениха. Об этом написало издание Bash News.

Когда 19-летняя Гульбина Гильванова приехала в Туркмению, столкнулась с зависимостью, а потом попала в рабство. Ее жених избивал ее, заставлял работать в чужих домах, но все заработанные деньги отбирал. Молодая женщина не могла обратиться в полицию, поскольку там работали родственники ее обидчика.

Сначала сестра девушки — Рашида Судакова — получала от нее письма из Туркмении, но потом связь прервалась. Судакова стала думать, что ее сестра погибла. Однако в 2020 году к ней обратилась жительница аула Лепаб, где Гильванову держали в рабстве, и рассказала о судьбе пленной.

Тогда Судакова обратилась во все инстанции, но ничего не добилась. Дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как на ситуацию обратил внимание глава Башкирии Радий Хабиров, он донес эту историю до министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

«Люди годами не могут оттуда выехать. В этом году она получила документ человека без гражданства. И загранпаспорт так же. Нам помогло наше руководство — Радий Фаритович», — рассказала Судакова.

Сейчас вопрос о получении Гильвановой гражданства стоит на контроле у миграционного отдела МВД и правительства Башкирии.