Жительница Уфы потеряла более 200 тысяч рублей после общения с «банковским служащим»
В Башкирии 57-летняя жительница Уфы лишилась более 200 тысяч рублей после беседы с мошенником, которому удалось выдать себя за сотрудника банка. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.
По данным издания, мужчина, представившийся банковским служащим, убедил женщину, что из-за системной ошибки доступ к ее карте могут получить злоумышленники. Чтобы не допустить этого, уфимку попросили дойти до банкомата и выполнить ряд операций. В итоге женщина лишилась 219 тысяч рублей. Выяснилось, что она подключила мобильный банк на другой смартфон. Сотрудники полиции устанавливают личность мошенника.