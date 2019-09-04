Жительница Уфы потеряла более 200 тысяч рублей после общения с «банковским служащим»

По данным издания, мужчина, представившийся банковским служащим, убедил женщину, что из-за системной ошибки доступ к ее карте могут получить злоумышленники. Чтобы не допустить этого, уфимку попросили дойти до банкомата и выполнить ряд операций. В итоге женщина лишилась 219 тысяч рублей. Выяснилось, что она подключила мобильный банк на другой смартфон. Сотрудники полиции устанавливают личность мошенника.