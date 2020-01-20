Жительница Тулы нашла в своем унитазе большую змею

Она сообщила о своей находке сыну, а тот связался с сотрудниками экзотариума. Специалисты определили по фотографии, что это неядовитый маисовый полоз, однако когда они приехали в квартиру к женщине, то не смогли найти пресмыкающееся.

Сама по себе эта змея не представляет опасности для человека. Рептилия из-за своей любознательности может попасть в беду — например, ее могут съесть крысы, она может погибнуть от холода или умереть от инфекции.

Работники экзотариума призвали жителей этого дома не убивать животное при встрече. Они попросили накрыть змею ведром или тряпкой и обратиться к ним. Маисовый полоз обитает в Северной Америке. Эта змея является довольно популярным питомцем у любителей домашних террариумов. Полоз может вырасти до полутора метров в длину, а его излюбленное лакомство — это грызуны и птицы.