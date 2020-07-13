Жительница Тольятти получила платежку на 30 млрд рублей

Женщина из Самарской области, судя по полученной квитанции, должна заплатить за тепло 30, 4 миллиарда рублей. Странный случай объяснили в пресс-службе Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

По словам представителей компании, они не выставляли такую сумму, написало РИА «Новости». Техническая ошибка произошла на этапе работы сервиса «Квартплата 24»

«При отображении номер лицевого счета и начисления отображались как сумма», — заявили в организации.

Сейчас ситуация уже улажена. Ранее женщина в паблике «Тольятти» в соцсети «ВКонтакте» выложила скрин счета за отопление. В графе «сумма» значилось 30 432 243 018 рублей 90 копеек.

Источник фото: социальная сеть «ВКонтакте»

Ранее россиянам рассказали, как можно сэкономить на жилищно-коммунальных услугах. По словам гендиректора компании «Городские инновационные технологии» Сергея Минко, надо всегда оплачивать счета вовремя. Тогда никаких задолженностей не образуется. Во-вторых, нужно установить счетчики на электричество, воду и газ. Также Минко объяснил, почему лучше не прибегать к незаконным методам экономии.