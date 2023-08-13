Общество 13 августа 2023, 17:18 Жительница Тобольска приехала на экзамен в ГАИ за рулем авто Тобольчанку оштрафовали за то, что она приехала за рулем авто на экзамен в ГАИ Freepik

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Жительницу Тобольска оштрафовали за то, что она приехала сдавать экзамены для получения водительского удостоверения за рулем машины. С теоретической частью испытаний 18-летняя девушка справилась с первой попытки, а вот самостоятельно уехать из ГАИ ей не позволили, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

«Девушка, окончив обучение в одной из тобольских автошкол и решив, что имеет право управлять автотранспортом, приехала на чужом автомобиле Opel Astra сдавать экзамены в ГИБДД», — рассказали в полиции.

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Тобольчанка была настолько уверена в себе, что подъехала на машине прямо к зданию ГАИ. Она припарковалась и пошла в экзаменационный класс — на глазах у сотрудников.

Теорию девушка сдала с первой попытки. Довольная этим она вышла на улицу, села в машину и уже начала движение, но ее догнали и раскрыли обман. Как итог — привлечение к административной ответственности и штраф за вождение без прав и отсутствие полиса ОСАГО.

Лишенная права вождения жительница Пензенской области попалась инспекторам ДПС. Она попыталась дать им взятку, но угодила под суд. Ее приговорили к двум годам и семи месяцам лишения свободы условно.