Жительница Тюмени выпивала и устраивала прямые эфиры с сыном. Семью отправят на реабилитацию

В Сети появилась запись одного из прямых эфиров, который устроила жительница Тюмени в приложении для знакомств. На кадрах женщина выпивала и нецензурно ругала своего сына. Детский омбудсмен в Тюменской области Андрей Степанов сообщил, что семью ждет реабилитация.

Во время прямого эфира женщина подумала, что ее сын курит и обматерила его. При этом она распивала спиртное и не обращала внимания на просьбы ребенка выключить камеру, пишет издание «Подъем». По словам одноклассников мальчика, он не приходил на уроки уже две недели.

«Говорит, его мама бухает ночью и не дает ему спать и он не высыпается. А пока она спит и он спит», — рассказал один из школьников.

Степанов отметил, что женщину ждет наказание по статье о неисполнении родительских обязанностей. Ей грозит предупреждение или же арест на срок до пяти суток.

«Но она одна воспитывает мальчика. Сейчас его и матери лишать? Задача — сохранить семью, помочь, прежде всего, мальчику и через систему социальной помощи — маме. Либо пролечить ее. Вот сейчас будем составлять для семьи индивидуальную программу реабилитации», — пояснил уполномоченный по правам ребенка.

Он добавил, что мать объяснила отсутствие сына на занятиях. Она заявила, что не хочет пускать ребенка в школу во время разгула вирусов, чтобы не подвергать его здоровье опасности.

«Это если переводить на нормальный человеческий язык. Но поскольку была в неадекватном состоянии, неадекватно говорила», — подчеркнул Степанов.

При этом вместе с женщиной в квартире живет девочка со своей матерью. Оба ребенка ходят в один класс. Детский омбудсмен уже направил запросы в МВД и департамент социального развития.