Жительница Тюмени усадила собаку за руль ради лайков. Видео

В Тюмени автоледи уступила место за рулем своей собаке: женщина решила снять видео для Instagram. Роликом уже заинтересовались в полиции.

Проверку начали сотрудники ГИБДД по Тюменской области, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ведомства. Кадры, на которых машиной «управляет» собака декоративной породы, ранее появились в Сети. Пока домашнее животное «вело» автомобиль, хозяйка снимала Stories, написал Telegram-канал «Тюмень № 1». Обошлось без ДТП.