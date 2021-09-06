Жительница Татарстана уехала отдыхать в Сочи на детские пособия

Родственники жительницы Рыбно-Слободского района Татарстана сообщили в полицию о том, что женщина получила пособия на детей и уехала отдыхать в Сочи, оставив их дома. Госпомощь составила 60 тысяч рублей на подготовку к школе и на лекарства для ребенка-инвалида. Об этом рассказало РИА ФАН.

Сейчас многодетную мать в курортном городе разыскивает полиция вместе с судебными приставами.

Ранее 34-летняя женщина оформила кредиты в пяти банках и выплачивала их только по постановлению суда. На данный момент за ней числится долг в 48 тысяч рублей.

Кроме того, у нее имеются систематические долги по коммунальным платежам. С кем именно уехала женщина и на кого оставила детей, не уточняется.