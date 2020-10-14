Жительница Таганрога обвинила роддом в краже ребенка
Как сообщил портал RostovGazeta со ссылкой на общественного активиста Александра Пономарева, сначала женщине сказали, что ребенка нужно оставить в стационаре, так как он слишком маленький. Она дала свое согласие, но после выписки она его так и не увидела.
Позже жительница Таганрога смогла попасть на прием к заместителю главного врача роддома.
«В результате удалось получить пару документов, из которых следовало, что мамочка, якобы, родила, не предъявив документов, подтверждающих личность, и покинула роддом, оставив ребенка, в связи с чем его и поместили в дом малютки», — приводит портал слова общественника.
По словам Пономарева, ребенка оформили в ЗАГС без указания отца и матери, пишут «Известия».
В пресс-службе СУ СК по Ростовской области «Коммерсанту» рассказали, что следователи начали проверять все обстоятельства этой истории.