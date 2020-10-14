Жительница Таганрога обвинила роддом в краже ребенка

Жительница Таганрога в конце августа родила ребенка, которого она до сих пор не видела. Она обвинила роддом в краже новорожденного. Документы на ребенка передали в органы опеки на усыновление.

Как сообщил портал RostovGazeta со ссылкой на общественного активиста Александра Пономарева, сначала женщине сказали, что ребенка нужно оставить в стационаре, так как он слишком маленький. Она дала свое согласие, но после выписки она его так и не увидела.

Позже жительница Таганрога смогла попасть на прием к заместителю главного врача роддома.

«В результате удалось получить пару документов, из которых следовало, что мамочка, якобы, родила, не предъявив документов, подтверждающих личность, и покинула роддом, оставив ребенка, в связи с чем его и поместили в дом малютки», — приводит портал слова общественника.

По словам Пономарева, ребенка оформили в ЗАГС без указания отца и матери, пишут «Известия».

В пресс-службе СУ СК по Ростовской области «Коммерсанту» рассказали, что следователи начали проверять все обстоятельства этой истории.