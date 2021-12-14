Жительница Сочи пожаловалась на продажу мошенниками несуществующего жилья

В полицию Сочи обратилась местная жительница с жалобой на мошеннические действия со стороны застройщика. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

Женщина рассказала, что заключила с застройщиком договор купли-продажи жилого помещения по переулку Теневому и отдала ему один миллион рублей. Однако после проверки выяснилось, что городская администрация не выдавала разрешение на строительство дома. Кроме того, по решению суда дом подлежит сносу.

«По данному факту прокуратура района направила в следственный орган полиции материалы проверки. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в крупном размере), — добавили в ведомстве.