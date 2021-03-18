Жительница Самары бросилась в канализацию за упавшим ребенком. Ее муж рассказал о состоянии пострадавших

В Самаре мать прыгнула за упавшим в канализационный колодец ребенком. Отец пострадавшего мальчика рассказал «360» о состоянии жены и сына.

Мужчина рассказал, что ребенок находится у удовлетворительном состоянии. У супруги перелом ноги, она находится в больнице.

Собеседник «360» отметил, что ребенок не заметил люк, потому что он в сугробе был припорошен снегом. По его словам, коммунальщики утверждают, что после работ люк закрывали.

«Но я считаю, что у них эта ситуация неподконтрольна, потому что люки могут вырывать наркоманы. Давно уже пора сделать пластиковые люки или глазочки с указателями. Потому что у них еще три люка стоят открытые под сугробами», — заявил мужчина.

Он рассказал, что иск отдельно подаваться не будет, однако в рамках уголовного дела следователи обратят внимание на деятельность коммунальщиков.

Развитие действий будет зависеть от дальнейшей позиции коммунальных служб. Если они закроют все открытые люки, поменяют крышки на пластиковые, а также выплатят материальный и моральный вред, то все мирно разрешится, заявил отец пострадавшего ребенка.