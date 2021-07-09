Жительница Салехарда продала недействительную регистрацию иностранным гражданам

Жительница Салехарда продавала недействительную регистрацию для мигрантов из Белоруссии. На обман попались 20 белорусских граждан. С их помощью женщина заработала 90 тысяч рублей, написало ИА «Север-Пресс».

Прокуратура направил иск в суд с призывом признать данные совершенных сделок недействительными, а также удержать с жительницы Салехарда в доход государства 90 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре ЯНАО.

Отмечается, что суд удовлетворил иск в полном объеме. Женщине удалось избежать уголовной ответственности благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами.