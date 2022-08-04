Жительница Сахалина швырнула в мэра ботинком с плесенью

Жительница Углегорска швырнула заплесневелым ботинком в мэра города Дмитрия Цуканова. Скандал произошел на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко в Шахтерске.

По данным издания Sakhalin.info, которое опубликовало видео со встречи чиновников с населением, жительницу Углегорска уже три года пытаются переселить из аварийного здания в дом, который находится в худших условиях. Она решила рассказать об этом на встрече с Лимаренко. По словам женщины, по решению суда углегорская администрация должна была предоставить ей нормальное жилье, но этого так и не произошло.

Губернатор предложил ей передать историю прокурору. Тогда женщина достала из пакета ботинок с плесенью, чтобы показать, во что превращаются вещи в ее квартире, но, не справившись с эмоциями, кинула обувь в мэра. Правоохранители быстро вывели ее из зала. В отделе полиции она сказала, что ее просто довели. Ей вручили повестку в суд и отпустили.

Лимаренко в Telegram-канале ранее заявил, что специально решил приехать в Шахтерск, потому что получал много тревожных сигналов в соцсетях от местных жителей о проблемах.

«Я не позволю чиновникам замалчивать проблемы и игнорировать жителей! Каждый из прозвучавших вопросов взят на контроль, и я строго буду спрашивать с ответственных», — предупредил он.