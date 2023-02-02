Общество 02 февраля 2023, 14:43 Жительница Ростовской области спустя 40 лет нашла мать, оставившую ее в роддоме

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В Ростовской области местная жительница нашла свою мать спустя 40 лет поисков. Женщина оставила дочь Ольгу в роддоме, а став взрослой, ростовчанка решила узнать, где же находится ее мать, написал сайт kp.ru.

Ольга узнала, что ее мать родом из Семикаракорска, однако местные жители не помнили такую женщину.

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«Мама страдала от тяжелого хронического заболевания, а потому не могла воспитывать ребенка. Кто поставил такой диагноз, не говорилось. Много об этом думала и даже сомневалась в подлинности этой записи», — воспоминает она.

В итоге мать Ольги оказалась в социальном учреждении в Азовском районе. При встрече с дочерью она рассказала, что действительно страдает серьезным хроническим заболеванием, поэтому воспитывать ребенка одна не смогла бы.

Сейчас дочь постоянно навещает мать, привозит ей продукты и лекарства, а также восстанавливает документы о родстве.