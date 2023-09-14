Общество 14 сентября 2023, 18:14 Жительница Ростова-на-Дону перелезла через забор с двумя детьми и коляской

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Жительница Ростова-на-Дону решила не обходить забор у школы и перелезла через него вместе с двумя маленькими детьми и коляской. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru.

Женщина с детской коляской в руках встала на непрочную конструкцию забора и ловко перелезла через нее, а перед этим высокую преграду преодолели ее дети.

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Отмечается, что пользователи социальных сетей отнеслись к такому поступку местной жительницы двояко. Одни удивились ее ловкости, другие указали на возможные риски травм.