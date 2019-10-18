Жительница Подмосковья пошла в лес за грибами, а вернулась с норковой шубой

Пока не закончился грибной сезон, жительница подмосковного Фрязина решила отправиться в лес. Женщине удалось разжиться не только опятами или вешенками, но и норковой шубой.

«Потыкав палкой, обнаружила, что шуба по подолу и манжетам поедена молью, а в остальном отличный мех. Даже не намокла, а так как руки у меня растут из нужного места, то я ее притащила домой, обрезала — и будет у меня на зиму шубка», — рассказала Светлана Горина изданию «Подмосковье сегодня».

Источник фото: vk.com/«Подмосковье сегодня»

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Свой «клад» Горина нашла в 10 километрах от дороги в Щелковском лесу. Шуба была аккуратно свернута и спрятана за одним из пеньков.

Находкой женщина решила похвастаться в соцсети, где подписчики отметили ее необычайную удачу и стали спрашивать, не было ли в лесу еще и бриллиантового колье. Кто-то посоветовал купить лотерейный билет, раз «так фартит».

Сама Горина отметила, что шуба все-таки досталась не совсем бесплатно. За химчистку придется выложить порядка пяти тысяч рублей. Она в шутку добавила, что в следующий раз можно оставить среди деревьев меха поновее — с ценником.