Жительница Петербурга выжила после 100% поражения легких

Светлане Сироткиной удалось выжить после 100% поражения легких. Врачи 40-й больницы в Сестрорецке буквально вытащили пациентку с того света, ведь шансы на ее спасение оценивались на один балл из 10-ти. Историю Светланы рассказал «Питер ТВ».

Пациентка поступила в медучреждение вечером 13 апреля. Через сутки ее перевели в реанимацию из-за дыхательной недостаточности. Полученные анализы показывали острый воспалительный процесс. Женщина решила, что не выживет. Через два дня после госпитализации она написала 14-летнему сыну прощальное письмо.

Врачи рассказывают, что у заболевшей активно прогрессировало повреждение легких. В связи с этим было принято решение перевести Сироткину на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО).

По словам заведующего отделением анестезиологии и реанимации СПБ ГБУЗ «Городской больницы № 40» Евгения Гарбузова, процедура ЭКМО — это искусственное легкое. Применяют его в том случае, когда человек не может дышать самостоятельно. А у Светланы перед подключением поражение легких достигло почти 100%.

Сама Сироткина рассказала, что благодаря врачам не помнила перенесенной боли. Медбратья, медсестры и врачи находились с ней круглосуточно. По словам женщины, она заснула 21 апреля, а открыла глаза лишь 1 мая. В общей сложности в реанимации Светлана провела 30 суток.

Позже врачи разработали индивидуальную программу реабилитации для пациентки. Сначала Светлана училась самостоятельно сидеть и дышать. Через две недели она начала заниматься на тренажерах и ходить по лестнице. В скором времени женщина отправится домой.

Первое, что хочет сделать Светлана, это обнять и расцеловать своего сына. Ну, а после заказать на дом еду или приготовить что-нибудь вкусное. Ведь от больничной еды за столько времени женщина говорит, что устала.