Общество 11 сентября 2023, 22:20 Жительница Петербурга сделала несколько косметических операций и умерла Freepik

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Жительница Петербурга умерла после того, как сделала себе липосакцию 23 зон, а также лифтинг лба, бровей, зоны под бровями, висков, подбородка, молочных желез и ягодиц. И все это — за один раз. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, операцию 47-летней Анне Ф. 6 сентября сделала директор одной из клиник города. После этого пациентка осталась в стационаре, и через два дня перестала выходить на связь с родственниками. При этом врачи клиники уверяли, что женщина просто отдыхает после операции.

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Позже выяснилось, что Анну экстренно отправили во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени Никифорова из-за анемии. Там женщина скончалась.

Сейчас в этой ситуации разбирается полиция.

В июле 22-летняя девушка умерла во время косметологической процедуры в одном из домов Махачкалы. Пациентка хотела увеличить ягодицы, но погибла в самом начале операции — в результате анафилактического шока после обезболивающего укола.