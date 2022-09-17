Жительница Петербурга помешала ограбить памятник кота Елисея | 360°

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Жительница Петербурга помешала ограбить памятник кота Елисея

Жительница Петербурга помешала мужчине забрать мелочь у памятник кота Елисея

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Жительницу Санкт-Петербурга возмутило поведение молодого человека, который решил забрать себе мелочь, брошенную к памятнику коту Елисею. Чтобы помешать свершению злодеяния, она убрала импровизированную лестницу из-под ног мужчины.

Памятник коту Елисею на Малой Садовой любят не только местные жители, но и туристы. Проходящие мимо него люди традиционно закидывают туда монеты на удачу. Но деньги периодически забирают себе недобросовестные горожане.

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Одного из таких и застала жительница Петербурга. Мужчина установил импровизированную лестницу, и с ее помощью добрался до кота Елисея. Пока злоумышленник собирал деньги, женщина попросту отставила в сторону его лестницу. Видеозапись произошедшего появилась в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

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Скульптура вратаря появилась в «Парке легенд» перед музеем хоккейной славы в Москве. Ее установили к 70-летию президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка. Но в соцсетях не все оценили такой подарок. Некоторые пользователи сравнили статую с персонажами из фильмов ужаса. А другие и вовсе предположили, что памятник-голкипер может быть «братом Аленки из Нововоронежа».

Санкт-Петербург

Памятники

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