Жительница Петербурга под действием наркотиков потеряла полуторагодовалого сына | 360°

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Жительница Петербурга под действием наркотиков потеряла полуторагодовалого сына

Источник «360»: мать из Петербурга потеряла на улице сына после приема наркотиков

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Жительница Санкт-Петербурга потеряла на улице своего полуторагодовалого сына, сообщил источник «360». По его информации, женщина употребляла наркотики, поэтому не помнит, где оставила ребенка. Горе-мать уже задержали полицейские.

Молодая мама решила погулять со своим ребенком. Перед выходом на улицу она употребила психотропное вещество. Затем вместе с сыном отправилась от Софийской улицы в сторону железнодорожной станции Фарфоровский Пост.

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По пути женщине стало плохо, и она потеряла ребенка, рассказал собеседник «360». Полицейские нашли мальчика, а недалеко от него — и его мать. Она призналась — не помнит, что с ней произошло. Момент с потерей ребенка она тоже забыла. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

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Депутаты из Санкт-Петербурга Алексей Цивилев и Вячеслав Бороденчик предложили ужесточить наказание за употребление наркотиков. Парламентарии рассказали, что выдвинуть такую инициативу их попросили представители правоохранительных органов. Те пожаловались — штрафы в четыре-пять тысяч рублей не пугают жителей города, и они продолжают употреблять запрещенные вещества.

Наркотики

Санкт-Петербург

Дети

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