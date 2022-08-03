Жительница Петербурга отдала почку взрослому сыну, чтобы спасти его жизнь

Жительница Петербурга, 54-летняя Татьяна Чичкарева, отдала почку своему смертельно больному 34-летнему сыну, чтобы спасти его жизнь. Об этом рассказал сайт kp.ru

Молодой человек страдал острой почечной недостаточностью. Единственным спасением была трансплантация почки. Больного поставили в очередь, однако дождаться органа от незнакомца не удалось, и свою почку сыну пожертвовала Татьяна.

«Я предложила свою почку сразу, решилась за минуту. Так как у Леши нет никого больше из близких родственников. И сказала: „Решение обжалованию не подлежит. Эту тему мы больше обсуждать не будем“. Это же мой ребенок, только я могла его спасти!» — объяснила женщина свой поступок.