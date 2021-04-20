Жительница Перми обвинила преподавателя танцев в избиении ученика

Жительница Кунгура пожаловалась в соцсетях, что ее сына избил тренер по танцам. Она выложила фото с кровоподтеками на теле ребенка. Теперь делом занялась полиция.

«Проводится проверка информации, размещенной в соцсети, об избиении тренером мальчика», — передало РИА «Новости» слова представителя МВД по региону.

По словам женщины, ее сын вернулся после тренировки избитым. Якобы мужчина оттаскал мальчика за волосы, бил по голове, оскорблял и унижал. Она уточнила, что пострадавшему всего восемь лет.

Мать сообщила сайту «Новости Перми», что сейчас ребенок чувствует себя лучше, проходит обследование. Пока остаются подозрения на сотрясение головного мозга.

Женщина добавила, что тренер свои действия никак не объяснил, но извинился перед ней.

«На следующий день я доехала до студии, его супруга позвонила ему, что нужно встретиться, что я хочу поговорить с ним. Только после этого он приехал и извинился», — сообщила она.

В интервью сайту «АиФ-Прикамье» мама мальчика рассказала, что учитель и раньше мог толкнуть или схватить ее сына. Но после случившегося ребенок теперь плохо спит ночами, а еще появился сильный нервный тик при дыхании.