Жительница Перми купила квартиру и обнаружила под линолеумом строительный мусор

Жительница Перми купила квартиру от застройщика ООО «Ива-Девелопмент» и обнаружила спрятанный под линолеумом строительный мусор. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

В результате женщина подала в суд из-за этого и других проблем, которые обнаружились в квартире. Ей присудили 109 555 рублей компенсации.

Застройщик отказался выплачивать эти деньги и устранять недостатки внутри жилья. Женщине пришлось идти в суд повторно. В результате суд обязал компанию выплатить ей 77 230 рублей. Деньги она получила.