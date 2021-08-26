Жительница Пензы при продаже фотоаппарата лишилась денег и самого устройства

Продажа аппарата для жительницы Пензы обернулась не только потерей денег, но и самого устройства. Злоумышленник, отреагировавший на объявление в интернете, решил обмануть владелицу товара. Об этом рассказал сайт «Пенза-пресс» со ссылкой на телеканал «Экспресс».

Отмечается, что на встречу с покупателем пошла не сама женщина, а ее супруг. Мужчина показал фотоаппарат покупателю и назвал необходимую сумму. Тот осмотрел товар и, якобы, оплатил его. После того, как устройство было в его руках, он скрылся в неизвестном направлении. Позже стало ясно, что деньги за сделку на счет так и не поступили.

«Злоумышленник пытался сдать фотоаппарат в ломбард, но ему отказали, объяснив тем, что товар не укомплектован объективом, что создаст трудности в дальнейшей ее реализации. После этого мужчина предложил приобрести фотоаппарат двум незнакомцам, но у тех нужной суммы не оказалось. В итоге, мужчины передали ему за технику 1000 рублей и телефон марки iPhone 7», — сообщила дознаватель отдела полиции № 4 УМВД России по городу Пензе Екатерина Сорокина.

Самого злоумышленника нашли через два часа после заявления в полицию от потерпевших. Молодой человек 2003 года полностью признал свою вину. Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы до двух лет.