Жительница Пензы потеряла 18 тысяч, мечтая заработать «легкие деньги»

Жительница Пензы потеряла 18 миллионов рублей, мечтая заработать на инвестициях. Заявление о «легком» заработке она нашла в интернете, написал сайт «Пенза-Пресс».

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что с потерпевшей связался незнакомец и сообщил, что является сотрудником брокерской фирмы. Для участия в биржевой торговле он попросил женщину внести деньги и прислал в WhatsApp ссылку для инвестирования. Пензячка ввела реквизиты своей карты, а также код из SMS.

Когда все данные были внесены, потерпевшая обнаружила пропажу со своей карты 18 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают, что россиянам не стоит верить в предложения по заработку легким путем, а также не оставлять свои личные данные на подозрительных сайтах.