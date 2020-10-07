Жительница Пензенской области перевела незнакомцу свыше миллиона рублей

Женщина рассказала, что с ней связался мужчина, представившийся сотрудником банка. Он убедил ее, что банковское приложение взломали и для того, чтобы защититься от аферистов, ей надо скачать другую программу.

После его установки на ее карте оказалось чуть больше одного миллиона рублей. Собеседник объяснил потерпевшей, что мошенники оформили кредит на ее имя и для его погашения она должна снять деньги и перечислить на банковский счет. Женщина сделала все по инструкции, поверив незнакомцу. Правоохранители проводят проверку.