Жительница Орла пожаловалась губернатору на отсутствие медпомощи. А он посоветовал не ходить по барам

Жительница Орловской области пожаловалась губернатору, что ее родителям с подозрением на коронавирус не оказали медицинскую помощь. Он в ответ посоветовал девушке не ходить по барам, когда родители болеют.

Наталия Баринова опубликовала в соцсетях видео, в котором рассказала, что не смогла дозвониться до поликлиники, чтобы вызвать врача своим пожилым родителям. Девушка подозревала, что они заразились коронавирусом — у родственников примерно в одно время поднялась высокая температура.

Она отметила, что родители несколько дней не могли получить помощь, потому что врачи платных клиник не принимают пациентов с температурой, а в бесплатные больницы невозможно дозвониться.

«Потому что нет врачей, потому что ни один номер телефона, указанный на сайте третьей поликлиники, не отвечает. Ни одна горячая линяя — будь то Департамент здравоохранения по Орловской области, или приемная губернатора, или Роспотребнадзор. Никто не отвечает», — сказала она.

Наталья подчеркнула, что вместо помощи жителям губернатор Орловской области проводит в Instagram прямые эфиры.

Глава Орловской области Андрей Клычков отреагировал на видео. Он написал, что готов помочь, и попросил адрес родителей, телефон для связи и контакт поликлиники, к которой они прикреплены. Клычков пообещал, что врач придет.

«Когда родители болеют, может, не надо по барам ходить?» — написал он через некоторое, уточнив, что у родителей не было коронавируса.

В беседе с изданием «Подъем» губернатор объяснил, что не хотел учить ее жизни. Он обратил внимание на ее фотографии, которые были сделаны в публичных местах.

«Ситуация удивительная: с одной стороны требование к властям обеспечить лечение родителей и в это же время нахождение в общественных местах. Комментарий был связан не с попыткой порекомендовать, как правильно жить, я хотел донести, что, когда болеют родители, есть риск и заболеть, и распространить инфекцию», отметил он .