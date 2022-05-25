Жительница Оренбургской области пожаловалась на гадюк, которые поселились возле ее дома

Жительница города Соль-Илецк Оренбургской области рассказала о целом выводке гадюк, которые поселились на ее дачном участке. Об этом сообщил сайт 56orb.ru.

Ранее возле ее дачи встречались и ужи, однако большого значения хозяйка участка им не придавала. Появление гадюк заставило дачницу насторожиться.

«Сейчас по обе стороны участки заброшены и заросли и вот пожалуйста — новые соседи», — сообщила она.

По данным местных изданий, в Оренбургской области уже были зарегистрированы случаи нападения змей на человека. Экстренные службы предупреждают местных жителей о существующей опасности во время нахождения в лесу.