Жительница Омска стала обладательницей пенсии в 52 тысячи рублей

Пенсионерка из Омской области смогла сколотить себе внушительную пенсию. Женщина делала страховые взносы и теперь получает каждый месяц по 52 тысячи рублей.

Благодаря страховым взносам 70-летняя омичка получает 52 тысячи 533 рубля, рассказала заместитель управляющего в региональном отделении ПФР Наталья Смигасевич. При этом пенсионеры в области в среднем каждый месяц получают 13 813 рублей.

«На самом деле пенсионерок в Омской области не половина от общего количества омичей, находящихся на заслуженном отдыхе, а две трети. Если точнее, 397 тысяч из почти 598 тысяч получателей пенсий», — уточнила Смигасевич. Цитату привел портал Superomsk.ru.

В ПФР добавили, что из всех вышедших на пенсию 612 женщин раньше трудились трактористами-машинистами в сельскохозяйственной сфере. Еще они работали машинистами строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин. Теперь эти женщины получают пенсию в размере 14 467 рублей. Сейчас в Омской области более 53 тысяч пенсионерок старше 80 лет все еще продолжают работать.

Ранее RT со ссылкой на данные Росстата писал, что большинство россиянок работают продавцами. Еще среди популярных профессий оказались педагоги и специальности в сферах администрирования и бизнеса.