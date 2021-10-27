Жительница Омска скончалась после падения с высоты

В Омске следователи начали проверку по факту происшествия, которое привело к смерти 45-летней женщины. Накануне тело потерпевшей нашли возле дома. Об этом сообщил сайт gorod55.ru.

Судмедэксперт, который прибыл на место происшествия, сделал предварительный вывод о том, что пострадавшая умерла из-за травм, полученных при падении с высоты. После опроса очевидцев и близких погибшей следователи выяснили, что женщина была в нетрезвом состоянии и случайно упала с балкона. Проводится проверка.