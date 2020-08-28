Жительница Омска пожаловалась на грибы в квартире. Они появились из-за отсутствия крыши в доме

Россияне часто сталкиваются с проблемами, связанными с ЖКХ. Однако свежий пример из Омска, пожалуй, станет из ряда вон выходящим. Там в одном из домов снесло крышу, из-за чего в квартирах начали расти грибы, причем на стенах.

Речь идет о пятиэтажке на улице Южной. В доме № 97 еще в начале апреля 2020 года из-за урагана снесло часть крыши. Кровлю до сих пор никто не починил. Несколько жилых помещений затопило, на стенах появилась плесень. В квартирах начали расти грибы. Об этом рассказала жительница дома Ирина Долгих в группе «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте», приложив фото.

Источник фото: соцсеть «ВКонтакте»

По словам женщины, местная администрация и управляющая компания перекладывает ответственность друг на друга.

«В результате несколько квартир оказались затоплены, вода течет не только с потолка, но и по стенам, из розеток, с люстры, в результате все стены оказались в плесени и на них начали расти грибы. Жильцы квартир ежедневно отбивают пороги разных инстанций, но все безрезультатно», — рассказала она.

Долгих отметила, что во всех инстанциях жильцов «только отфутболивают».

Портал «СуперОмск» узнал, что в этом доме капремонт крыши запланирован только на 2021 год. В 2027 году там по плану должны привести в порядок внутридомовые инженерные системы, в 2033 году — фасад. Системой вентиляции, которая поможет решить проблему с плесенью и грибами, собираются заняться в 2045 году.