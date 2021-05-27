Жительница Огайо выиграла миллион долларов в лотерее для вакцинированных в США

Жительница американского штата Огайо Эбигейл Бугенске выиграла один миллион долларов в лотерее для вакцинированных. Губернатор штата Майк Девайн заявил, что после запуска лотереи Vax-a-Million число желающих сделать прививку выросло на 28%.

Вторым победителем стал школьник Джозеф Костелло. Ему оплатят обучение в любом колледже или университете Огайо. Более того — ему не придется платить за питание или проживание во время обучения. Эти расходы также обещает взять на себя администрация.

Участниками лотереи становятся те, кто получил хотя бы одну прививку. Победителей объявляют каждую неделю. Призы получат пять взрослых и пять подростков. Средства для лотереи выделят из федеральных фондов, созданных для помощи в связи с пандемией коронавируса.

Такие же лотереи для популяризации вакцинации были запущены в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

В США действуют и другие поощрения за прививки от коронавируса. Например, в Нью-Йорке получившие вакцину могут рассчитывать на бесплатный бургер и картошку. Об этом заявил мэр города Билл Де Блазио и даже лично снялся в рекламном ролике для акции.

Вакцинированным жителям Нью-Джерси и Коннектикута предлагают бесплатный напиток в местных барах и пивоварнях.