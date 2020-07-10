Жительница Новосибирска забыла двухлетнюю дочь у собутыльницы

Полицейские начали поиски девочки. Выяснилось, что женщина оставила дочь в квартире, с хозяйкой которой она накануне пила спиртное.

Малышку нашли, но не отдали матери, а отправили в дом ребенка. «Дальнейшая судьба ребенка будет решаться органами опеки и попечительства», — пояснили правоохранители.