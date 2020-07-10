Жительница Новосибирска забыла двухлетнюю дочь у собутыльницы
Пьяная женщина в Новосибирске забыла двухлетнюю дочь дома у знакомой, а потом заявила о пропаже ребенка. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД по региону.
Полицейские начали поиски девочки. Выяснилось, что женщина оставила дочь в квартире, с хозяйкой которой она накануне пила спиртное.
Малышку нашли, но не отдали матери, а отправили в дом ребенка. «Дальнейшая судьба ребенка будет решаться органами опеки и попечительства», — пояснили правоохранители.