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    10 июля 2020, 15:20

    Жительница Новосибирска забыла двухлетнюю дочь у собутыльницы

    Дарья Морозова

    Пьяная женщина в Новосибирске забыла двухлетнюю дочь дома у знакомой, а потом заявила о пропаже ребенка. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД по региону.

    Полицейские начали поиски девочки. Выяснилось, что женщина оставила дочь в квартире, с хозяйкой которой она накануне пила спиртное.

    Малышку нашли, но не отдали матери, а отправили в дом ребенка. «Дальнейшая судьба ребенка будет решаться органами опеки и попечительства», — пояснили правоохранители.