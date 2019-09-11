  • Жительница Новосибирска нашла в колбасе обручальное кольцо

    11 сентября 2019, 13:14

    Артур Блянихов

    В Новосибирске 30-летняя горожанка обнаружила в колбасе обручальное кольцо. Женщина пожаловалась в Роспотребнадзор. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.

    Сибирячку очень удивила неожиданная находка. Женщина собиралась приготовить салат оливье, и во время нарезки колбасы внезапно застрял нож. В колбасе оказалось обручальное кольцо. Женщина задалась вопросом, как сотрудники колбасного цеха могли допустить подобное.

    Ее испугала вероятность того, что ее двухлетний сын мог не заметить украшения и проглотить его. По данным издания, горожанка обратилась с жалобой в Роспотребнадзор. Однако кольцо она оставила себе.