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    23 июля 2020, 11:16

    Жительница Нового Уренгоя отвоевала у Пугачевой бренд «Кристина»

    Наза Салех Захи

    Суд по интеллектуальным правам (СИП) принял решение по иску индивидуального предпринимателя из Нового Уренгоя Кристины Мартиросян. Теперь правовая охрана товарного знака «Кристина», принадлежащего Алле Пугачевой, прекращена.
    Жительница Нового Уренгоя отвоевала у Пугачевой бренд «Кристина»

    Эту информацию можно найти в картотеке арбитражных дел. «Иск удовлетворить полностью», — сказано в карточке дела.

    Известно, что онлайн-заседание прошло 13 июля. Других подробностей дела нет.

    Мартиросян, которая занята производством кондитерских изделий, тортов и пирожных, потребовала в иске досрочно прекратить правовую охрану принадлежащего артистке товарного знака «Кристина» из-за его неиспользования. Пугачева зарегистрировала этот бренд на свое имя еще в 1997 году. С помощью него она могла выпускать 18 классов разных товаров и услуг. Регистрация торгового знака действительна до 2026 года.

    Жительница Нового Уренгоя просила отменить регистрацию для товаров одного из классов, который включает в себя хлебобулочные и кондитерские изделия. Также речь шла о классе, который подразумевает под собой услуги в ресторанах, кафе и кафетериях. Женщина считает, что Пугачева не использует свой бренд в этих сферах деятельности.

    Кондитерский дом «Кристина» создан в 2006 году. Об этом говорится на сайте компании. Мартиросян владеет в своем городе двумя фирменными магазинами. В них продаются торты, пирожные, пироги и муссы.

    Мартиросян заявила ранее РИА «Новости», что у нее «лишь маленькая просьба к Алле Борисовне, ничего серьезного, бурного». Ей нужно «всего лишь узаконить» товарный знак «Кристина».

    Недавно Филипп Киркоров рассказал о своих отношениях с Аллой Пугачевой после развода.

    Новости SMI.FM