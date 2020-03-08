Жительница Новгородской области случайно нашла склад со снарядами

Женщина поселка Демьянска пошла выгуливать собаку и случайно обнаружила склад с немецкими снарядами и минами времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы находились всего в 300 метрах от населенного пункта. Саперы их взорвали.

«Склад немецких боеприпасов случайно обнаружила жительница Демянска. Сотни артиллерийских снарядов, минометных и противотанковых мин лежали в 300 метрах от Демянск», — сообщил сайт региональной управы МЧС. Всего боеприпасов было более 700 штук. Саперы перевезли их на специальную площадку и уничтожили.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Новгородской области

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Новгородской области

В ведомстве добавили, что такое количество боеприпасов саперы перевозят и уничтожают очень редко. Во время операции никто не пострадал, все прошло благополучно.