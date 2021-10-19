Пропала девятилетняя жительница Ноябрьска

Вечером 19 октября в Ноябрьске пропала Снежана М. 2012 года рождения. Девочка вышла из квартиры, чтобы выбросить мусор. Домой она до настоящего времени не вернулась.

Паблик «Происшествия Ноябрьск» сообщил приметы ребенка и перечислили предметы одежды. В комментариях подписчики сообщили, что не нужно бояться самого страшного. Девочка склонна к бродяжничеству, уходит из дома не первый раз. Известно, что она любит ездить в автобусах.

В сентябре ее уже искали волонтеры «ЛизыАлерт». Пользователи утверждают, что в 2019 году из дома уходил ее старший брат. Позже его нашли спящим в подъезде. Дети рассказывали, что у них сложные отношения с отчимом.

Они определенно находятся в сложной жизненной ситуации. Тем более, что в семье есть еще один ребенок-инвалид.

В Вологде 31 октября в городском кафедральном соборе состоится отпевание девятилетней Сони, пропавшей из дома 17 октября. Ее тело нашли в квартире 40-летней женщины с психическими проблемами. Похоронят школьницу на Козицинском кладбище.