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    19 октября 2021, 21:58

    Пропала девятилетняя жительница Ноябрьска

    В Ноябрьске пропала школьница 9 лет

    Анастасия Кукова

    Вечером 19 октября в Ноябрьске пропала Снежана М. 2012 года рождения. Девочка вышла из квартиры, чтобы выбросить мусор. Домой она до настоящего времени не вернулась.

    Пропала девятилетняя жительница Ноябрьска

    Паблик «Происшествия Ноябрьск» сообщил приметы ребенка и перечислили предметы одежды. В комментариях подписчики сообщили, что не нужно бояться самого страшного. Девочка склонна к бродяжничеству, уходит из дома не первый раз. Известно, что она любит ездить в автобусах.

    В сентябре ее уже искали волонтеры «ЛизыАлерт». Пользователи утверждают, что в 2019 году из дома уходил ее старший брат. Позже его нашли спящим в подъезде. Дети рассказывали, что у них сложные отношения с отчимом.

    Они определенно находятся в сложной жизненной ситуации. Тем более, что в семье есть еще один ребенок-инвалид.

    В Вологде 31 октября в городском кафедральном соборе состоится отпевание девятилетней Сони, пропавшей из дома 17 октября. Ее тело нашли в квартире 40-летней женщины с психическими проблемами. Похоронят школьницу на Козицинском кладбище.