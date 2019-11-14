Жительница Нижневартовска два года платила управляющей компании за несуществующего сына

Шесть лет назад Землезина попыталась приватизировать комнату, однако для этого потребовалось согласие каждого члена семьи. Тогда женщина и узнала, что с 1998 года в квартире прописан некий Евгений Землезин, который является ее сыном. Затем выяснилось, что такой гражданин фигурирует исключительно в справках, но не имеет паспорта.

«Я понимаю, что у мужчин бывают дети, о которых они не знают, но чтобы женщина родила и не помнила — я про такое не слышала», — с юмором отреагировала женщина.

В 2015 году городской суд признал факт регистрации Евгения Землезина ошибкой, а запись о нем в поквартирной карточке недействительной. В результате комнату удалось приватизировать.

Однако история получила продолжение, когда управляющая компания ПРЭТ-3 стала начислять коммунальные платежи на несуществующего жильца.

Организация отказалась комментировать ситуацию, но пообещала дать ответ позже. Источник Ura.ru сообщил, что ПРЭТ-3 признала ошибку и находится с Землезиной в контакте. Однако адвокат женщины опроверг эту информацию и заявил, что на прием к директору УК смог записаться только на предстоящую неделю.