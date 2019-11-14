  • Жительница Нижневартовска два года платила управляющей компании за несуществующего сына

    14 ноября 2019, 19:12

    Ирина Нагайникова

    Елена Землезина добилась через суд приватизации комнаты с несуществующим квартирантом, но управляющая компания считаться с решением суда не желает, сообщил сайт Ura.ru.
    Жительница Нижневартовска два года платила управляющей компании за несуществующего сына

    Шесть лет назад Землезина попыталась приватизировать комнату, однако для этого потребовалось согласие каждого члена семьи. Тогда женщина и узнала, что с 1998 года в квартире прописан некий Евгений Землезин, который является ее сыном. Затем выяснилось, что такой гражданин фигурирует исключительно в справках, но не имеет паспорта.

    «Я понимаю, что у мужчин бывают дети, о которых они не знают, но чтобы женщина родила и не помнила — я про такое не слышала», — с юмором отреагировала женщина.

    В 2015 году городской суд признал факт регистрации Евгения Землезина ошибкой, а запись о нем в поквартирной карточке недействительной. В результате комнату удалось приватизировать.

    Однако история получила продолжение, когда управляющая компания ПРЭТ-3 стала начислять коммунальные платежи на несуществующего жильца.

    Организация отказалась комментировать ситуацию, но пообещала дать ответ позже. Источник Ura.ru сообщил, что ПРЭТ-3 признала ошибку и находится с Землезиной в контакте. Однако адвокат женщины опроверг эту информацию и заявил, что на прием к директору УК смог записаться только на предстоящую неделю.