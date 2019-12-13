Жительница Нижнего Новгорода заперлась дома на 10 дней с трупом дочери

Женщина не поверила, что ее дочь действительно разбилась. По этой причине мать отказалась хоронить своего ребенка и закрылась дома с телом дочери. Гроб с трупом простоял в квартире 10 дней.

Девушка выпала из окна 30 ноября. Мать уверена, что ее ребенок не погиб. По ее версии, дочку забрали инопланетяне, а тело оставили на Земле. В квартире жительница Нижнего Новгорода обклеила стены фольгой для защиты от «радиации и инопланетян», отметило ИА Nation News.

Позже запах разложения почувствовали соседи. Женщину забрали в психиатрическую клинику, а погибшую похоронили на Федяковском кладбище.