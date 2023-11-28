Общество 28 ноября 2023, 12:04 Жительница Нижнего Новгорода простила мужу 400 тыс рублей алиментов, чтобы он мог общаться с дочерью

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В Нижнем Новгороде местная жительница простила бывшему муж долг по алиментам в размере 400 тысяч рублей, обосновывая свое решение тем, что она хочет восстановления отношений отца и 12-летней дочери. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по региону.

За неуплату алиментов мужчине назначили 100 часов обязательных работ. Также ему ограничили выезд за пределы России и право на управление транспортным средством. После того, как он устроился на работу, с его дохода стали удерживаться текущие алиментные платежи и 25% в счет погашения задолженности.

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В заявлении об отзыве исполнительного листа женщина сообщила, что претензий к бывшему супругу не имеет.