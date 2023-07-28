Общество 28 июля 2023, 16:56 Жительница Нижегородской области вышла в финал шоу «Кондитер.Дети»

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Ксения из Нижегородской области вышла в финал шоу «Кондитер.Дети». Как выяснила редакция сайта pravda-nn.ru, девушка начала готовить всего четыре года назад.

Ксения угадала, что видеоблогер и рэпкор-исполнитель Егор Шип любит тирамису, однако промахнулась с концентрацией кофе. Ведущий шоу Ренат Агзамов отметил необычное оформление десерта и похвалил девушку.

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Нижегородка призналась, что самое сложное на шоу — это эмоции. Ей было сложно справиться с волнением, несмотря на хорошую команду.