Общество 17 августа 2023, 14:46 Жительница Нижегородской области организовала обучение на помощника повара для людей с ментальными расстройствами

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Жительница Нижегородской области Ирина Егорова организовала для людей с инвалидностью вследствие психических расстройств обучение на помощников поваров и специалистов службы поддержки. Об этом сообщила «Нижегородская правда».

Егорова уже несколько лет работает председателем региональной общественной организации «Новые возможности». Благодаря Фонду президентских грантов ей удалось пройти профильное обучение в Сколково.

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Отмечается, что сейчас жительница Нижегородской области открывает инклюзивное предприятие по плетению изделий из ротанга, где будут работать люди с ментальными расстройствами.