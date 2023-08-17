17 августа 2023, 14:46
Жительница Нижегородской области организовала обучение на помощника повара для людей с ментальными расстройствами
Жительница Нижегородской области Ирина Егорова организовала для людей с инвалидностью вследствие психических расстройств обучение на помощников поваров и специалистов службы поддержки. Об этом сообщила «Нижегородская правда».
Егорова уже несколько лет работает председателем региональной общественной организации «Новые возможности». Благодаря Фонду президентских грантов ей удалось пройти профильное обучение в Сколково.
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Отмечается, что сейчас жительница Нижегородской области открывает инклюзивное предприятие по плетению изделий из ротанга, где будут работать люди с ментальными расстройствами.
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