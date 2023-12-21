Общество 21 декабря 2023, 17:03 Жительница Нижегородской области лишилась драгоценных камней из-за мошенничества со служебной документацией

Читать 360tv в

В Нижегородской области судебные приставы приняли решение об аресте драгоценных камней у местной жительницы, которая нанесла ущерб бюджету региона. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ ФССП.

Как рассказали в ведомстве, нижегородка лишилась 2,5 тысячи драгоценных камней, среди которых были и изумруды стоимостью пять и 2,5 миллиона рублей.

Реклама

Обвиняемой в мошенничестве со служебной документацией назначили четыре года колонии с взысканием компенсации в размере 131 миллион рублей.