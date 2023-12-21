21 декабря 2023, 17:03
Жительница Нижегородской области лишилась драгоценных камней из-за мошенничества со служебной документацией
В Нижегородской области судебные приставы приняли решение об аресте драгоценных камней у местной жительницы, которая нанесла ущерб бюджету региона. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ ФССП.
Как рассказали в ведомстве, нижегородка лишилась 2,5 тысячи драгоценных камней, среди которых были и изумруды стоимостью пять и 2,5 миллиона рублей.
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Обвиняемой в мошенничестве со служебной документацией назначили четыре года колонии с взысканием компенсации в размере 131 миллион рублей.
Суд
Мошенничество
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