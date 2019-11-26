Жительница Москвы заявила, что у нее отбирают квартиру

В Бутырском районном суде города Москвы состоялось судебное заседание, на котором делили трехкомнатную квартиру в Отрадном.

Эмилия Кувенева, собственница части квартиры, а по совместительству ответчик, получила квадратные метры по наследству от бабушки. А вторая половина недвижимости принадлежит семье Гусейновых и, как заявляет Эмилия, оформили они свою долю совершенно незаконно.

На метры Кувеневой претендует второй собственник недвижимости — Гюльнара Гусейнова. Право на собственность она получила от дяди Эмилии — ему как раз принадлежала половина жилья. Истец на процессы не ходит, его интересы представляет адвокат Виталий Ачкасов.

Оксана Вертелецкая, юрист ответчика, уверена, что дядя ее доверительницы переписал свою долю в квартире на незнакомцев под давлением. Юрист провела собственное расследование и поделилась подробностями с журналистами. Если верить словам адвоката, в Москве орудует целая группировка черных риелторов.

«Действует группа лиц, которая давно работает в северо-восточном округе, под их преступления и действия попадают пенсионеры, социально незащищенные люди, которые не могут им противостоять, не имеют юридического образования», — Оксана Вертелецкая, юрист.

Как раз таким и был дядя Эмилии Кувеневой. Жил один, часто выпивал, периодически его навещали родственники, в последнее время постоянными гостями стали неизвестные люди.

«Моего дядю обманули, они его отравили убили, я считаю, что все это так, подделали документы и себе оформили половину квартиры», — заявила Эмилия Кувенева, ответчик.

Злополучная трешка выглядит как место, где жил одинокий, пьющий человек. Соседи рассказали, что хозяин часто принимал гостей. Когда-то в этой квартире было шумно и весело, но не из-за очередной гулянки — здесь собиралась большая семья.

«У нас здесь собирались и праздники, и дни рождения, у нас большая семья, и мы всегда все вместе отмечали все праздники, когда еще бабушки все живы были, мы маленькие бегали», — вспоминает Эмилия Кувенева, ответчик.

Теперь девушка вынуждена доказывать свое право на собственность. Истец Гюльнара Гусейнова настаивает, бабушка не подписывала договор дарения на имя Кувеневой. Если суд встанет на сторону заявителя, тогда единственным наследником станет умерший дядя Эмилии, а он успел написать доверенность на Гусейновых. И здесь уже исход логичный — вся недвижимость перейдет людям, которые были едва знакомы с хозяином.

Что же касается черных риелторов, адвокат Веретелецкая заявила, что в ближайшее время обществу станет известно о громком уголовном деле.