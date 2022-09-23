«Все хотят жить по мирным небом». Жительница Мариуполя ждет изменений к лучшему после референдума | 360°

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«Все хотят жить по мирным небом». Жительница Мариуполя ждет изменений к лучшему после референдума

Жительница Мариуполя заявила, что надеется на лучшую жизнь после референдума

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Российские военные освободили Мариуполь в апреле. Люди мечтают, чтобы в регионе окончательно установился мир. Жительница города Татьяна Александровна верит, что после референдума о присоединении к России жизнь наладиться. Об этом она рассказала «360».

«Обязательно пойдем [на референдум]. Отношение положительное. Я коренная мариупольчанка», — сообщила местная жительница.

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К тому, что происходило, начиная с 2014 года, Татьяна Александровна относится отрицательно.

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«Все хотят жить под мирным небом. Кому-то надо наступить себе на горло (все знают кому), и все это прекратить. Но, увы, у них другие кукловоды», — заявила женщина, говоря об Украине и ее действиях.

Собеседница «360», что после референдума жизнь должна измениться в лучшую сторону.

«Обязательно [все] наладиться. Мы на это все надеемся», — заключила она.

Референдумы о присоединении к России проходят в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал проведение референдумов исторической вехой.

Референдумы о присоединении к России

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