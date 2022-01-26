Пенсионерка из Всеволожска познакомилась с мужчиной в соцсети Facebook и перевела ему около 1,5 миллиона рублей на дом, в котором они якобы планировали жить вместе. Об этом написали «Невские новости».

По словам источника в правоохранительных органах, пожилая женщина обратилась в полицию спустя полгода после факта мошенничества и рассказала о случившемся. По ее словам, ухажер попросил ее подобрать дом, в котором они будут жить вместе. Мужчина якобы выслал посылку с деньгами на покупку жилья и попросил женщину оплатить доставку. Той пришлось взять несколько кредитов для оплаты различных налогов и пошлин.

По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемый разыскивается.