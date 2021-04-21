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    21 апреля 2021, 11:10

    Жительница Кузбасса умерла на лестничной площадке после отказа скорой в помощи

    Анастасия Калинина

    В городе Анжеро-Судженске бригада скорой помощи бросила женщину умирать в подъезде. Врачи не стали ее забирать. Об этом в соцсетях написала девушка, которая вызвала врачей.

    Жительница дома, в подъезде которого это произошло, рассказала, что увидела лежащую на лестнице женщину. Она плохо себя чувствовала, не помнила своего имени и толком не могла говорить. Девушка вызвала врачей и пошла в магазин, через 10 минут она пришла и увидела пациентку на том же месте, только уже мертвой.

    «Потом пошла в магазин, потом мне рассказали люди, что они, мол, матерились: типа какого фига нас вызвали, мы не обязаны людей таскать. В магазине я была минут 10, пришла домой, открыла дверь в подъезде и увидела такую картину», — передало ее слова издание «Сiбдепо».

    Жительница Кузбасса умерла на лестничной площадке после отказа скорой в помощи | Изображение 1Источник фото: страница Instagram kuzbass_news

    Девушка позвонила в скорую еще раз, чтобы выяснить, почему человека не забрали в больницу, но ей ничего не ответили. Теперь этот случай будет проверять СК по Кемеровской области.

    «Следствию предстоит установить, во сколько диспетчеру скорой помощи поступил сигнал выезжавших на вызов медработников и порядок их действий», — говорится в тексте.

    Также в ближайшее время будет установлена причина смерти женщины.